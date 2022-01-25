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Норвегия отменила обязанность находиться на карантине после въезда

Норвегия отменила обязанность находиться на карантине после въезда Норвегия отменяет требование об обязательном нахождении на 10-дневном карантине всем въезжающим в страну.
Другие страны
25 января 2022 г. 20:44
Норвегия отменила обязанность находиться на карантине после въезда

Норвегия отменяет требование об обязательном нахождении на 10-дневном карантине всем въезжающим в страну.

Как передает Report, об этом сообщило в среду правительство страны.

"По рекомендации норвежского института здравоохранения правительство отменяет требование о карантине после въезда, поскольку эта мера больше не считается необходимой. Требование будет снято с 26 января", - говорится в сообщении.

Ранее карантин был предписан тем въезжающим в Норвегию, кто не имел сертификата о полной вакцинации одобренными в стране вакцинами или о перенесенном коронавирусе. Однако таких путешественников, по данным властей, всего 7%, на них приходится лишь 4% случаев заражения, что не играет значительной роли в развитии эпидемии.

При этом въезжающие все равно будут обязаны регистрироваться перед въездом и сдать тест.

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