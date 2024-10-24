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Норвегия намерена ограничить доступ в соцсети детям младше 15 лет

Норвегия намерена ограничить доступ в соцсети детям младше 15 лет Правительство Норвегии готовит законопроект, который ограничит доступ к социальным сетям для жителей младше 15 лет.
Другие страны
24 октября 2024 г. 02:38
Норвегия намерена ограничить доступ в соцсети детям младше 15 лет

Правительство Норвегии готовит законопроект, который ограничит доступ к социальным сетям для жителей младше 15 лет.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом премьер-министр Йонас Гар Стёр заявил в интервью изданию VG.

В настоящее время в стране уже действует возрастное ограничение — пользоваться соцсетями разрешено с 13 лет. Однако, по данным исследования норвежского управления СМИ, свыше половины детей в возрасте 9–11 лет все равно активно используют эти платформы.

Премьер-министр подчеркнул, что государство обязано вмешаться, чтобы защитить детей от влияния "власти алгоритмов".

"Дети должны быть защищены от вредоносного контента в социальных сетях. Это большие технологические гиганты, выступающие против мозгов маленьких детей. Мы знаем, что это тяжелая битва", - отметил он.

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