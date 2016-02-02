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    ​Норвегия начала призыв женщин в армию

    Сейчас страна призывает примерно 10 000 человек в год из общего количества 60 000 человек в соответствующей возрастной группе

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В январе норвежский парламент без особых споров принял решение расширить призыв в вооруженные силы девушек.

    Как передает Report, таким образом Норвегия стала первой в НАТО и Европе страной с обязательной службой для обоих полов.

    "Права и обязанности должны быть одинаковыми для всех. Вооруженным силам нужны лучшие кадры независимо от пола", — отметила депутат Лайла Густавсен.

    В 2016 году также Норвегия празднует 100 лет с даты, когда женщины получили политическое право голоса.

    Сейчас Норвегия призывает примерно 10 000 человек в год из общего количества 60 000 человек в соответствующей возрастной группе. При этом желающих служить в армии больше, чем это нужно.

    "Мы вводим призыв для женщин не потому, что нам нужно больше солдат, а потому, что нам нужны лучшие, независимо от того, кто они", — сказала министр обороны Норвегии Анна-Грета Стрем-Эриксен.

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