Норвегия может одной из первых перейти полностью на электромобили

Норвегия может стать первой страной в мире, где работающие на бензиновом и дизельном топливе новые автомобили будут полностью вытеснены с рынка.

Норвегия может стать первой страной в мире, где работающие на бензиновом и дизельном топливе новые автомобили будут полностью вытеснены с рынка.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

Несмотря на значительные нефтегазовые резервы, Норвегия давно считается мировым лидером по внедрению транспорта, работающего на новых источниках энергии (NEV). Доля электромобилей в совокупных продажах новых автомобилей в этой стране выросла с менее 1% в 2010 году до 88,9% в 2024 году, и этот тренд не показывает признаков ослабления, считает телеканал.

Данные Управления общественных дорог Норвегии, более 96% новых легковых автомобилей, проданных в стране за первые несколько недель текущего года, были электрическими.

Такие результаты вплотную приближают Норвегию к полному переходу на NEV и реализации задачи, впервые поставленной законодателями страны в 2017 году.

В Норвегии электромобили не облагаются НДС, получают льготы по дорожному налогу и налогу на парковку, а также доступ к полосам, выделенным для общественного транспорта. Кроме того, правительство страны инвестировало значительные средства в развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей.

По словам замминистра транспорта Норвегии Сесилии Книбе Кроглунд, в 2025 году Норвегия планирует полностью заменить городские автобусы на электрические, а к концу десятилетия довести долю большегрузных NEV до 75%.