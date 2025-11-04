Норвегия модернизирует системы контроля на границе с РФ

Полиция и ВС Норвегии проведут модернизацию систем наблюдения на норвежско-российской границе.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза полицейского управления Норвегии.

"Ситуация с политикой безопасности в Европе означает, что Норвегия принимает ряд мер по усилению пограничного контроля", - приводит ведомство слова подполковника Штаба обороны Руне Риппона.

В документе отмечается, что в конце 2024 года Норвегия получила около 191 млн норвежских крон (€16,3 млн) для улучшения пограничного контроля на внешней границе. Для этих целей была сформирована межведомственная руководящая группа, ее возглавило полицейское управление страны, а в состав вошли представители других полицейских отделений и Штаба обороны.

В ходе первого заседания руководящая группа провела осмотр участка границы рядом с бывшим КПП "Скафферхуллет", с которого планируется начать модернизацию. В ее рамках протестируют "как новые вышки, так и другие датчики для обнаружения и наблюдения" за границами, заявила начальник полиции провинции Финнмарк Эллен Катрине Хетта.