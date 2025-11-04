Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Норвегия модернизирует системы контроля на границе с РФ

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 21:37
    Норвегия модернизирует системы контроля на границе с РФ

    Полиция и ВС Норвегии проведут модернизацию систем наблюдения на норвежско-российской границе.

    Как передает Report, это следует из пресс-релиза полицейского управления Норвегии.

    "Ситуация с политикой безопасности в Европе означает, что Норвегия принимает ряд мер по усилению пограничного контроля", - приводит ведомство слова подполковника Штаба обороны Руне Риппона.

    В документе отмечается, что в конце 2024 года Норвегия получила около 191 млн норвежских крон (€16,3 млн) для улучшения пограничного контроля на внешней границе. Для этих целей была сформирована межведомственная руководящая группа, ее возглавило полицейское управление страны, а в состав вошли представители других полицейских отделений и Штаба обороны.

    В ходе первого заседания руководящая группа провела осмотр участка границы рядом с бывшим КПП "Скафферхуллет", с которого планируется начать модернизацию. В ее рамках протестируют "как новые вышки, так и другие датчики для обнаружения и наблюдения" за границами, заявила начальник полиции провинции Финнмарк Эллен Катрине Хетта.

    Норвегия Россия граница
    Norveç Rusiya ilə sərhəd nəzarəti sistemlərini modernləşdirir

    Последние новости

    22:13
    Фото

    В Найроби провели мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы

    Внешняя политика
    22:08
    Фото

    Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в рамках UN-Habitat

    Инфраструктура
    22:05
    Фото

    В Рабате состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    21:56

    Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до 40 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    21:40
    Видео

    Задержаны лица, пытавшиеся продать на "черном рынке" билеты на матч "Карабах" - "Челси"

    Происшествия
    21:37

    Норвегия модернизирует системы контроля на границе с РФ

    Другие страны
    21:28

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Внутренняя политика
    21:22

    Зеленский: Украина должна стать полноправным членом ЕС

    Другие страны
    21:05
    Фото

    Самир Шарифов участвует во Втором Всемирном социальном саммите ООН в Дохе

    Внутренняя политика
    Лента новостей