Норвегия из-за ситуации на Ближнем Востоке вывела часть своих военных из Ирака

Норвегия решила вывести из Ирака часть своих военных в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщают норвежские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Бриньяра Стродала.

"Часть из них перевели в другие места из-за напряженности в регионе, в координации с нашими партнерами. Мы находимся в этих странах для поддержки местных сил безопасности. Новая ситуация с безопасностью в регионе усложняет эту миссию. Именно поэтому мы осуществляем это передислокацию", – сказал он.

При этом он не уточнил сколько военных выведены из Ирака.

Ранее Норвегия разместила на территории Ирака и Иордании примерно 60 военнослужащих. В Ирак страна направила войска в рамках международной коалиции против ИГИЛ с 2015 года.