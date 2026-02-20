Норвегия из-за ситуации на Ближнем Востоке вывела часть своих военных из Ирака
- 20 февраля, 2026
- 15:57
Норвегия решила вывести из Ирака часть своих военных в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщают норвежские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Бриньяра Стродала.
"Часть из них перевели в другие места из-за напряженности в регионе, в координации с нашими партнерами. Мы находимся в этих странах для поддержки местных сил безопасности. Новая ситуация с безопасностью в регионе усложняет эту миссию. Именно поэтому мы осуществляем это передислокацию", – сказал он.
При этом он не уточнил сколько военных выведены из Ирака.
Ранее Норвегия разместила на территории Ирака и Иордании примерно 60 военнослужащих. В Ирак страна направила войска в рамках международной коалиции против ИГИЛ с 2015 года.