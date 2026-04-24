    • 24 апреля, 2026
    • 14:33
    Норвегия готовит запрет соцсетей для детей до 16 лет

    Власти Норвегии к концу года представят в парламент законопроект, запрещающий детям пользоваться социальными сетями до 16 лет, возлагая на технологические компании ответственность за проверку возраста.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении премьера-министра Йонаса Гара Стёре.

    "Мы вносим этот законопроект, потому что хотим, чтобы дети могли оставаться детьми в детстве", - заявил Стёре в своем заявлении.

    "Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть вытеснены алгоритмами и экранами. Это важная мера для защиты цифровой жизни детей",- отметил он.

    Правительство не уточнило, какие именно приложения будут затронуты.

    Норвежское правительство меньшинства от Лейбористской партии заявило, что Норвегия внесет свой законопроект в парламент к концу 2026 года.

    Норвегия Законопроект Социальные сети ограничения для детей

    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    20:07

    CNN: Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

    Другие страны
    Лента новостей