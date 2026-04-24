Норвегия готовит запрет соцсетей для детей до 16 лет
- 24 апреля, 2026
- 14:33
Власти Норвегии к концу года представят в парламент законопроект, запрещающий детям пользоваться социальными сетями до 16 лет, возлагая на технологические компании ответственность за проверку возраста.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении премьера-министра Йонаса Гара Стёре.
"Мы вносим этот законопроект, потому что хотим, чтобы дети могли оставаться детьми в детстве", - заявил Стёре в своем заявлении.
"Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть вытеснены алгоритмами и экранами. Это важная мера для защиты цифровой жизни детей",- отметил он.
Правительство не уточнило, какие именно приложения будут затронуты.
Норвежское правительство меньшинства от Лейбористской партии заявило, что Норвегия внесет свой законопроект в парламент к концу 2026 года.