Норвегия готовит запрет соцсетей для детей до 16 лет

Власти Норвегии к концу года представят в парламент законопроект, запрещающий детям пользоваться социальными сетями до 16 лет, возлагая на технологические компании ответственность за проверку возраста.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении премьера-министра Йонаса Гара Стёре.

"Мы вносим этот законопроект, потому что хотим, чтобы дети могли оставаться детьми в детстве", - заявил Стёре в своем заявлении.

"Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть вытеснены алгоритмами и экранами. Это важная мера для защиты цифровой жизни детей",- отметил он.

Правительство не уточнило, какие именно приложения будут затронуты.

Норвежское правительство меньшинства от Лейбористской партии заявило, что Норвегия внесет свой законопроект в парламент к концу 2026 года.