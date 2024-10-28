Норвегия договорилась с США о закупках ракет для ПВО и истребителей на сумму $360 млн

Норвегия и США достигли соглашения о продаже Осло американских зенитных ракет AIM-120 AMRAAM, которые можно в том числе использовать в качестве зенитных для пуска с земли.

Норвегия и США достигли соглашения о продаже Осло американских зенитных ракет AIM-120 AMRAAM, которые можно в том числе использовать в качестве зенитных для пуска с земли.

Как передает Report, об этом сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на норвежское Минобороны.

В ведомстве сообщили, что речь идет об одних из самых масштабных военных закупок, когда-либо осуществлявшихся для ВС Норвегии.

"Вооруженные силы Норвегии с более значительным количеством новых ракет смогут лучше защищать страну от атак с воздуха", - приводятся в заявлении ведомства слова министра обороны Бьорна Арилда Грама.

Сумма контракта - 362 млн долларов. Изначально ракеты хотели ставить на наземные средства ПВО, но их также возможно применять в качестве оружия класса "воздух-воздух". В частности, ими можно оснащать истребители-бомбардировщики F-35.

AIM-120 AMRAAM "Slammer" - всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности производства компании Raytheon, США. Предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО, являясь основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.