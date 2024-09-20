Норвегия, Дания, Швеция, Исландия и Финляндии приняли новую концепцию обороны

Министры обороны Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии в пятницу подписали соглашение о новой совместной концепции безопасности.

Министры обороны Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии в пятницу подписали соглашение о новой совместной концепции безопасности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте ВС Норвегии.

Оно предусматривает расширение сотрудничества и синхронизацию планов стран в сфере обороны.

"Главы министерств обороны из Дании, Финляндии, Исландии, Швеции и Норвегии единогласно подписали соглашение о новой концепции обороны, предусматривающей расширенное сотрудничество между нашими соседями в Скандинавии", - сказано в сообщении.

Новая концепция в значительной степени расширит сотрудничество между скандинавскими странами в мирное, военное и кризисное время. Так, страны собираются синхронизировать свои планы в области обороны, что в том числе поспособствует увеличению числа совместных учений, операций и общей военной инфраструктуры.

Отмечается, что в рамках новой концепции безопасности скандинавские страны также планируют заложить основу для реализации региональных планов НАТО по обороне.