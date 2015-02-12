"Нормандская четверка" планирует подписать документ из более чем десятка пунктов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По итогам переговоров "нормандской четверки" предполагается подписать документ по урегулированию на Украине, состоящий из более чем десятка пунктов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, дипломатический источник, близкий к переговорам, сообщил , что в не зависимости от того, "как будет называться этот документ - декларация или заявление, предполагается, что в нем будут обозначены конкретные меры по урегулированию ситуации, примерно 12-13 пунктов".

Переговоры президентов России, Украины, Франции Владимира Путина, Петра Порошенко и Франсуа Олланда, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель продолжаются уже почти двенадцать часов.