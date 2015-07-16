Нобелевский лауреат по экономике подверг критике политику Германии в отношении Греции

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Влиятельный американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц подверг острой критике политику Германии в отношении балансирующей на грани краха Греции.

Как заявил он в опубликованном интервью французской газете Libération, подход Берлина в данной ситуации является "слепой глупостью", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"То, что навязала Германия просто уму непостижимо. Это, к тому же, просто скверная экономическая политика, - считает эксперт. - Мы продолжаем навязывать модели, которые являются контрпродуктивными, неэффективными и лишь множат несправедливость и неравенство".

По мнению Стиглица, достигнутое между греческими властями и европейскими кредиторами соглашение является для Афин, по сути, карательной мерой. "Продолжать требовать от Греции, чтобы она привела свой бюджет к профициту в 3,5% ВВП к 2018 году - это не только наказание, но еще и слепая глупость, - убежден экономист. - Это доказано недавней историей Греции, и с этим продолжится усугубление экономической депрессии в стране, которая уже пережила падение ВВП на 25% за пять лет. При этом, я не знаю ни одного другого примера того, как такая депрессия возникала столь целенаправленным образом и последствия которой были бы столь катастрофичны".