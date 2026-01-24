NL Times: Центр Амстердама объявили зоной повышенной опасности из-за протестов

Власти Амстердама объявили районы вокруг Центрального вокзала и площади Дам "зонами повышенной опасности" из-за риска акций протеста, связанных с ситуацией в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил портал NL Times.

По его информации, "режим повышенной готовности" был введен вечером 23 января после получения полицией информации о готовящихся демонстрациях в центре города, грозящих перерасти в беспорядки. Проведение аналогичных демонстраций анонсировано и в других городах Нидерландов.

С введением "режима повышенной готовности" правоохранители получили дополнительные полномочия, в том числе право на проведение "превентивных досмотров" в центре города и установление запрета на ношение закрывающей лицо одежды. Эти меры предусмотрены муниципальным законодательством и применяются при угрозе нарушения общественного порядка. Срок действия режима официально не установлен.