Nikkei: Токио столкнется с дефицитом электроэнергии летом 2026 года

Столичная префектура Токио летом 2026 года столкнется с дефицитом электроэнергии из-за постепенного выведения из эксплуатации устаревающих электростанций.

Как передает Report, об этом со ссылкой на правительственные оценки сообщила газета Nikkei.

В регионе, который обслуживает компания TEPCO, в период с июля по сентябрь 2026 года значительно снизятся резервные мощности, отмечается в публикации. Согласно установленным в Японии стандартам, для стабильного энергоснабжения объем подачи электричества должен по меньшей мере на 3% превышать пиковое потребление.

Однако, как подсчитали в министерстве экономики, торговли и промышленности, в июле этот показатель составит 2,4%, что на 3,4 процентного пункта меньше показателя 2025 года, а в августе - всего 0,9%, что на 6,3 п. п. меньше, чем в 2025 году. В сентябре запас прочности системы энергоснабжения составит 2,7% - на 10,9 п. п. меньше показателя 2025 года.

Главной причиной нарастающего дефицита, как отмечается, становится постепенное выведение из эксплуатации или ремонт устаревающих тепловых электростанций общей мощностью 2,56 ГВт. Кроме того, в зоне обслуживания TEPCO с момента аварии на "Фукусиме-1", после которой были остановлены все реакторы, не перезапустили ни один энергоблок на атомных электростанциях.