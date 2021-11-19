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Власти Никарагуа объявили о выходе из Организации американских государств

Власти Никарагуа объявили о выходе из Организации американских государств Правительство Никарагуа направило в секретариат Организации американских государств письмо, денонсирующее устав этой организации со стороны центральноамериканской страны, с уведомлением о прекращении членства.
Другие страны
19 ноября 2021 г. 20:24
Власти Никарагуа объявили о выходе из Организации американских государств

Правительство Никарагуа направило в секретариат Организации американских государств письмо, денонсирующее устав этой организации со стороны центральноамериканской страны, с уведомлением о прекращении членства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД республики Денис Монкада.

"Сегодня мы направили генеральному секретарю ОАГ письмо, денонсирующее устав Организации американских государств ОАГ. Мы отказываемся от участия в этой организации и прекращаем контакты с ней", - заявил министр в ходе пресс-конференции.

Среди причин выхода из организации Монкада назвал декларации национального и центральноамериканского парламентов о повторяющемся вмешательстве со стороны ОАГ во внутренние дела страны от 16 ноября, постановления верховного суда страны и Высшего избирательного совета, требующие от президента страны Даниэля Ортеги денонсации устава ОАГ.

В прошедшую пятницу участники 51-й ассамблеи Организации американских государств большинством голосов приняли резолюцию по ситуации в Никарагуа. Документ осуждает прошедшие в Никарагуа выборы, которые "не были свободными, честными и прозрачными и не имели демократической легитимности", а также содержит просьбу к постоянному совету организации проанализировать ситуацию в центральноамериканской стране до конца месяца и принять "соответствующие меры".

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