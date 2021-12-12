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Нигерия запретит доступ на свою территорию гражданам четырех стран

Нигерия запретит доступ на свою территорию гражданам четырех стран Нигерия намерена ввести запрет на въезд в страну из Канады, Великобритании, Аргентины и Саудовской Аравии, которые ранее внесли Нигерию в свои национальные красные списки государств с омикрон-штаммом коронавируса и закрыли границы для нигерийцев и прибыва
Другие страны
12 декабря 2021 г. 20:10
Нигерия запретит доступ на свою территорию гражданам четырех стран

Нигерия намерена ввести запрет на въезд в страну из Канады, Великобритании, Аргентины и Саудовской Аравии, которые ранее внесли Нигерию в свои национальные красные списки государств с омикрон-штаммом коронавируса и закрыли границы для нигерийцев и прибывающих из Нигерии иностранцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в ходе пресс-конференции министр авиации Нигерии Хади Сирика.

"Мы рекомендовали внести Канаду, Великобританию, Аргентину и Саудовскую Аравию в нигерийский красный список", - цитирует министра агентство Синьхуа. По его словам, соответствующее решение правительства может быть принято уже в ближайшие три дня. Сирика подчеркнул, что, закрывая Нигерию для людей и авиакомпаний из этих четырех стран, нигерийские власти принимают ответные действия.

Ранее ряд стран ввели запрет на прибытие на свою территорию иностранцев из почти десятка государств Африки, где обнаружен омикрон-штамм коронавируса. В их число входит и Нигерия. На текущий день в Нигерии выявлено шесть случаев инфицирования омикрон-штаммом.

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