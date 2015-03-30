Нигерия узнает имя нового президента через сутки

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Глава избирательной комиссии Нигерии заявил, что надеется объявить победителя президентских выборов в стране к вечеру понедельника.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что выборы должны были завершиться в субботу, но продолжились в воскресенье из-за того проблем с электронными считывающими устройствами, которые были введены для борьбы с подтасовками и применялись в Нигерии впервые.

За победу на выборах борются нынешний президент Гудлак Эбеле Джонатан и Мохаммаду Бухари, занимавший президентский пост в 1983-1985 годах.

Аналитики считают, что разрыв между кандидатами будет минимальным.