О нас

Нигерия приступила к производству собственной линейки БПЛА

Нигерия приступила к производству собственной линейки БПЛА Нигерия начала производить собственную линейку разведывательных и ударных дронов.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 17:48
Нигерия приступила к производству собственной линейки БПЛА

Нигерия начала производить собственную линейку разведывательных и ударных дронов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ZBC.

Среди них дозорный БПЛА AYBARS-II с размахом крыльев 3,9 м, продолжительностью полета семь-восемь часов, максимальной взлетной массой 35 кг и скоростью до 80 км/ч. Другой дрон того же назначения, SZK-290, имеет взлетную массу 15 кг и может находиться в полете до восьми часов. Patroller-20 и MIKIYA-20 располагают взлетной массой 5-6 кг и могут находиться в воздухе до трех часов.

Ударный БПЛА ADAN 70 снабжен шестью минометами калибра 60 мм для поражения наземных целей. Он способен находиться в полете до получаса.

Дрон Оturukpokpo предназначен для доставки грузов на расстояние до 20 км, максимальная взлетная масса 55 кг.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi