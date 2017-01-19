Нигерия направляет войска в Гамбию для поддержки нового президента

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Нигерия заявила, что направляет войска в Гамбию для поддержки нового президента, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что избранный президент Гамбии Адама Барроу официально вступил в должность. Инаугурация прошла в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре. Во время церемонии над территорией Гамбии совершали полет разведывательные самолеты ВВС Нигерии.

Политический кризис начался в Гамбии в конце декабря, после того как президент Яйя Джамме заявил, что не признает результаты состоявшихся выборов, и отказался уходить со своего поста. За сутки до истечения своих полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП.

Ранее сообщалось, что войска Сенегала и Нигерии готовы вторгнуться в Гамбию, если Джамме откажется передать власть преемнику.