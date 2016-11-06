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    Нигерийские военные освободили 85 человек из плена "Боко Харам"

    Власти ликвидировали пятерых боевиков

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Армия Нигерии освободила 85 человек из плена боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на северо-востоке страны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

    Большинство освобожденных — женщины и дети. 

    Пленников удалось освободить в ходе операции по зачистке от боевиков города Чукунгуду неподалеку от озера Чад. Власти ликвидировали пятерых боевиков и уничтожили подпольную фабрику по производству взрывных устройств.

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