Нигерийская армия убила и тайно похоронила 350 человек из Исламского Движения - Amnesty International

Баку. 22 Апреля. REPORT.AZ/ Amnesty International в своем отчете заявляет о том, что нигерийские военные застрелили и сожгли, а потом тайно похоронили 350 членов Исламского Движения в Нигерии, включительно с женщинами и детьми, в ходе конфликта на севере страны в декабре прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что возможной причиной конфликта стало то, что члены общины, вооруженные дубинками, ножами и мачете, не дали проехать армейскому конвою рядом со своим жилым кварталом.

По версии нигерийских военных, на конвой начальника штаба нигерийской армии Тукура Буратаи было совершено нападение с применением зажигательной бомбы.

Сообщается, что после первого конфликта армейские подразделения окружили кварталы, где собрались представители общины, и сознательно и без разбора открыли огонь по ним.

По сообщениям свидетелей, солдаты атаковали больницу, где находились раненые от обстрелов, и сожгли ее. Позже несколько грузовиков забрали тела убитых и похоронили в братской могиле.

Amnesty International сообщает, что идентифицировала и посетила место расположения возможной братской могилы в районе Мандо, около города Кадуна.

Губернатором штата Кадуна в январе 2016 года была утверждена комиссия по расследованию данного инцидента.

Этот регион является местом частых столкновений между Исламским Движением Нигерии и военными подразделениями. В частности в 2015 году 34 члены общины, с двумя сыновьями заключенного шейха Закзаки, были убиты в инциденте, который тоже, по словам представителей армии, начался с блокирования важной дороги местными жителями.