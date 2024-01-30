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Нигер официально уведомил о выходе из ECOWAS

Нигер официально уведомил о выходе из ECOWAS В Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) поступило официальное уведомление властей Нигера о выходе страны из состава организации. Об этом, ссылаясь на документ, сообщает информационное агентство Reuters.
Другие страны
30 января 2024 г. 05:24
Нигер официально уведомил о выходе из ECOWAS

В Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) поступило официальное уведомление властей Нигера о выходе страны из состава организации. Об этом, ссылаясь на документ, сообщает информационное агентство Reuters.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Нигер прислал официальное уведомление о своем выходе из ECOWAS.

Ранее сообщалось, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) готово приступить к переговорам для разрешения ситуации с выходом из организации Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

До этого Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили, что немедленно покидают Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).

По словам представителя военных властей Нигера, организация явно не смогла помочь этим государствам в их борьбе с терроризмом и улучшить ситуацию с безопасностью.

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