О нас

Нидерланды запланировали увеличить расходы на оборону до 24 млрд евро

Нидерланды запланировали увеличить расходы на оборону до 24 млрд евро Власти Нидерландов в предстоящие годы собираются нарастить ежегодные траты на оборонные нужды свыше чем на 10%.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 16:58
Нидерланды запланировали увеличить расходы на оборону до 24 млрд евро

Власти Нидерландов в предстоящие годы собираются нарастить ежегодные траты на оборонные нужды свыше чем на 10%.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление правительства страны.

Планируется увеличить годовой оборонный бюджет на 2,4 млрд евро до 24 млрд евро. Тем самым, уточняют СМИ, Нидерланды сделают шаг к выполнению требования НАТО – тратить на оборону минимум 2% от ВВП.

Дополнительные средства пойдут на приобретение новых танков, истребителей, фрегатов и систем ПВО.

В июне 2022 года члены НАТО вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Netherlands hikes defence spending to face new threats

Другие новости из категории

Румыния передает Украине систему Patriot
Румыния передает Украине систему Patriot
5 сентября 2024 г. 18:21
В Польше полиция пригрозила властям страны массовыми протестами
В Польше полиция пригрозила властям страны массовыми протестами
5 сентября 2024 г. 16:03
Стрелявший у Генконсульства Израиля в Мюнхене был известен как исламист
ВидеоСтрелявший у Генконсульства Израиля в Мюнхене был известен как исламист
5 сентября 2024 г. 15:53
Военные США планируют отслеживать технику противника при помощи спутников
Военные США планируют отслеживать технику противника при помощи спутников
5 сентября 2024 г. 15:50
Верховная Рада утвердила Сибигу новым главой МИД Украины
Верховная Рада утвердила Сибигу новым главой МИД Украины
5 сентября 2024 г. 15:33
Мишель Барнье стал новым премьер-министром Франции
Мишель Барнье стал новым премьер-министром Франции
5 сентября 2024 г. 15:29
Австрия готова принять переговоры по Украине
Австрия готова принять переговоры по Украине
5 сентября 2024 г. 15:20
Зеленский назвал атаку в Курской области лишь частью плана Украины
Зеленский назвал атаку в Курской области "лишь частью плана" Украины
5 сентября 2024 г. 15:07
Президенты Израиля и Германии созвонились из-за стрельбы в Мюнхене
Президенты Израиля и Германии созвонились из-за стрельбы в Мюнхене
5 сентября 2024 г. 14:34
Гутерриш заявил о необходимости дать Африке место постоянного члена в СБ ООН
Гутерриш заявил о необходимости дать Африке место постоянного члена в СБ ООН
5 сентября 2024 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi