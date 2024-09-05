Нидерланды запланировали увеличить расходы на оборону до 24 млрд евро

Власти Нидерландов в предстоящие годы собираются нарастить ежегодные траты на оборонные нужды свыше чем на 10%.

Власти Нидерландов в предстоящие годы собираются нарастить ежегодные траты на оборонные нужды свыше чем на 10%.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление правительства страны.

Планируется увеличить годовой оборонный бюджет на 2,4 млрд евро до 24 млрд евро. Тем самым, уточняют СМИ, Нидерланды сделают шаг к выполнению требования НАТО – тратить на оборону минимум 2% от ВВП.

Дополнительные средства пойдут на приобретение новых танков, истребителей, фрегатов и систем ПВО.

В июне 2022 года члены НАТО вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП.