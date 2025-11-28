Нидерланды закупили 100 радаров для отслеживания беспилотников
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 00:21
Нидерланды приобрели 100 радиолокаторов с целью заблаговременно отслеживать появление беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на нидерландское Минобороны.
"100 радаров передадут не сразу. Первая партия поступит завтра, а все радары, как ожидается, поставят к 2026 году. Машины сопровождения к ним станут доступны в начале 2026 года", - заявило ведомство.
Радары производства нидерландской Robin Radar смогут отличать БПЛА от птиц и других воздушных объектов.
Последние новости
00:56
Румыния закупит у Франции 231 ПЗРК MistralДругие страны
00:54
Азербайджан и ЕС обсудили укрепление двустороннего партнерстваВнешняя политика
00:21
Нидерланды закупили 100 радаров для отслеживания беспилотниковДругие страны
23:52
Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросыДругие страны
23:31
Зеленский: Украину на следующей неделе ждут важные переговорыДругие страны
23:13
В столице Турции 120 человек отравились продуктами питанияВ регионе
23:02
Хаменеи: США не смогли добиться желаемого в 12-дневной войнеВ регионе
22:57
В Гвинее-Бисау отменены ограничения на передвижение людейДругие страны
22:40