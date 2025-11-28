Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Нидерланды закупили 100 радаров для отслеживания беспилотников

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 00:21
    Нидерланды закупили 100 радаров для отслеживания беспилотников

    Нидерланды приобрели 100 радиолокаторов с целью заблаговременно отслеживать появление беспилотников.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на нидерландское Минобороны.

    "100 радаров передадут не сразу. Первая партия поступит завтра, а все радары, как ожидается, поставят к 2026 году. Машины сопровождения к ним станут доступны в начале 2026 года", - заявило ведомство.

    Радары производства нидерландской Robin Radar смогут отличать БПЛА от птиц и других воздушных объектов.

    Нидерланды радары Robin Radar БПЛА

    Последние новости

    00:56

    Румыния закупит у Франции 231 ПЗРК Mistral

    Другие страны
    00:54

    Азербайджан и ЕС обсудили укрепление двустороннего партнерства

    Внешняя политика
    00:21

    Нидерланды закупили 100 радаров для отслеживания беспилотников

    Другие страны
    23:52

    Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросы

    Другие страны
    23:31

    Зеленский: Украину на следующей неделе ждут важные переговоры

    Другие страны
    23:13

    В столице Турции 120 человек отравились продуктами питания

    В регионе
    23:02

    Хаменеи: США не смогли добиться желаемого в 12-дневной войне

    В регионе
    22:57

    В Гвинее-Бисау отменены ограничения на передвижение людей

    Другие страны
    22:40

    Великобритания выдала генеральную лицензию Lukoil International

    Другие страны
    Лента новостей