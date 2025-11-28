Нидерланды закупили 100 радаров для отслеживания беспилотников

Нидерланды приобрели 100 радиолокаторов с целью заблаговременно отслеживать появление беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на нидерландское Минобороны.

"100 радаров передадут не сразу. Первая партия поступит завтра, а все радары, как ожидается, поставят к 2026 году. Машины сопровождения к ним станут доступны в начале 2026 года", - заявило ведомство.

Радары производства нидерландской Robin Radar смогут отличать БПЛА от птиц и других воздушных объектов.