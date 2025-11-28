Niderland dronları əvvəlcədən aşkar edən radarlar əldə edib
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2025
- 01:31
Niderland dronları əvvəlcədən aşkar edən 100 radar əldə edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Niderland Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb.
"100 radar dərhal təhvil verilməyəcək. İlk partiya sabah gələcək və bütün radarların 2026-cı ilə qədər təhvil verilməsi gözlənilir. Onları müşayiət edəcək maşınlar 2026-cı ilin əvvəlində hazır olacaq", - nazirlik bildirib.
Niderlandın Robin Radar şirkətinin istehsalı olan radarlar PUA-ları quşlardan və digər hava obyektlərindən ayırd edə biləcək.
