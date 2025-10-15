Нидерланды выделят дополнительный пакет помощи Украине на 90 млн евро

Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о новом пакете военной поддержки Украине на сумму 90 млн евро, который будет направлен на производство и поставку разведывательных и ударных беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил журналистам в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Наша поддержка Украины важнее, чем когда-либо. Мы почти ежедневно видим мощные воздушные атаки на энергетическую инфраструктуру. Предстоящая зима будет самой тяжелой, и мы должны обеспечить непрерывный поток помощи. Поэтому Нидерланды делают больше, чем когда-либо", - подчеркнул Брекелманс.

Министр напомнил, что всего несколько дней назад Нидерланды уже объявили о пакете поддержки в размере 200 млн евро, и новый взнос дополнительно укрепит украинские оборонные возможности.

Брекелманс также заявил, что страна поддержит предоставление Украине дальнобойных ракет "Томагавк", если США примут соответствующее решение.