    Нидерланды ускорят развертывание систем Skyranger 30 для борьбы с БПЛА

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 22:28
    Нидерланды ускорят развертывание систем Skyranger 30 для борьбы с БПЛА

    Министерство обороны Нидерландов объявило о масштабном наращивании потенциала противодействия беспилотникам и об ускоренном расширении объемов заказа новых мобильных зенитных установок Skyranger 30, которые должны стать основой обновленной системы ПВО страны.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте нидерландского военного ведомства.

    Отмечается, что Skyranger 30, которые планируется поставить в войска в 2028 году, будут использоваться для защиты ключевых объектов, включая порт Роттердама, военные базы и создаваемое батальонное соединение сухопутных войск. Кроме того, на фоне "быстро растущей угрозы беспилотных атак" Минобороны также заранее приобретет дополнительные мобильные системы, чтобы обеспечить противовоздушную оборону до ввода в строй Skyranger 30.

    Уточняется, что речь идет об антидроновых системах, включающих в себя бронемашины, дистанционно управляемые вооруженные модули, боеприпасы и средства управления. После появления Skyranger 30 комплексы останутся в эксплуатации как дополнительный эшелон защиты.

    Нидерланды также расширят парк патрульных машин с интегрированными вооружениями, увеличат набор переносных систем обнаружения и нейтрализации дронов и вложат средства в новые технологии, включая "перехватывающие" дроны.

    Отдельно отмечается, что защита военно-морского флота Нидерландов от БПЛА также будет усилена, в том числе за счет барражирующих боеприпасов. Планируется закупка нового морского кинетического комплекса C-UAS. Стоимость проекта оценивается в промежутке от €250 млн до €1 млрд.

    Лента новостей