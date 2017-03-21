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    Нидерланды санкционировали акцию террористов PKK

    Организаторы шествия попытались завуалировать истинные причины акции мероприятиями, приуроченными к празднику Новруз© Foto: "Anadolu"

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Сторонники террористической организации PKK провели в Гааге санкционированное шествие.

    Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu.

    Участники акции несли портреты главаря террористов PKK Абдулла Оджалана и флажки с символикой террористов.

    Организаторы шествия, в котором приняли участие до 200 человек, попытались завуалировать истинные причины акции мероприятиями, приуроченными к празднику Новруз.

    Сторонники PKK скандировали призывы к противодействию пакету изменений, вынесенных на конституционный референдум 16 апреля в Турции.

    При этом организаторы акции призвали провести аналогичную акцию в столице Бельгии – Брюсселе, где располагаются основные институты ЕС.

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