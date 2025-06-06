Нидерланды проведут внеочередные выборы в парламент 29 октября

Нидерланды проведут внеочередные выборы в парламент 29 октября

В Нидерландах досрочные парламентские выборы назначены на 29 октября.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила глава МВД страны Юдит Аутермарк.

Кабинет премьер-министра Нидерландов Дика Схофа распался, когда лидер ультраправой Партии за свободу Герт Вилдерс отозвал своих министров из-за разногласий по миграционной политике.

Внеочередные выборы объявлены менее чем через год после создания четырехпартийной коалиции.

11-месячное правление Схофа вошло в историю как одно из самых недолговечных правительств в политической истории Нидерландов.

Ранее на этой неделе Национальный избирательный совет рекомендовал провести выборы 29 октября. Более ранние выборы было бы трудно провести из-за парламентских каникул, которые начинаются 4 июля и длятся до 1 сентября, после чего следует несколько недель предвыборной кампании.