Нидерланды принесли извинения Египту за инцидент у посольства в Гааге

19 августа 2025 г. 15:22
Нидерланды принесли извинения Египту за инцидент с нападением на посольство страны в Гааге.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Египта, извинения принес глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Бадром Абдель-Ати.

Ранее 15 августа египетский активист Анас Хабиб запер внешние ворота посольства своей страны в Гааге, протестуя против закрытия Каиром контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с сектором Газа. По данным СМИ, это не первый подобный инцидент с участием Анаса Хабиба.

Вельдкамп выразил глубокое сожаление по поводу инцидента, назвав его единичным. Министр отметил, что уполномоченные органы усилят меры безопасности вокруг египетского посольства.

В свою очередь Абдель-Ати подчеркнул важность обеспечения безопасности египетской дипломатической миссии в Нидерландах, указав на ответственность нидерландской стороны в данном вопросе в соответствии с международным правом.

Он выразил глубокое недовольство инцидентом и подчеркнул, что дальнейшее повторение подобных событий может привести к принятию мер со стороны Египта.

Версия на азербайджанском языке Niderland Misirdən üzr istəyib

