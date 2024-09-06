Нидерланды поставят Украине ракеты для F-16

Нидерланды поставят Украине ракеты класса "воздух - воздух" и материалы для обслуживания и ремонта переданных ей истребителей F-16.

Нидерланды поставят Украине ракеты класса "воздух - воздух" и материалы для обслуживания и ремонта переданных ей истребителей F-16.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны страны со слов министра Рубена Брекелманса.

Данное решение Брекелманс озвучил на заседании в формете "Рамштайн" в Германии. Объем поставок оценивается в 80 млн евро.

"Нидерланды будут поставлять материалы для ремонта и обслуживания украинских F-16. Для защиты воздушного пространства Украины ей также передадут ракеты класса "воздух - воздух"", - говорится в сообщении.