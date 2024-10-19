Нидерланды поставят Украине беспилотники на 42,6 млн евро

Нидерланды намерены поставить Украине беспилотники на сумму 42,6 млн евро.
Как передает Report, об этом сообщил глава голландского оборонного ведомства Рубен Брекельманс в соцсети "X".
"Украина в настоящее время остро нуждается в современных беспилотниках, - отметил он. - Поэтому голландская компания DeltaQuad поставит Украине разведывательные беспилотники на сумму 42,6 млн евро".
"Это первая конкретная реализация нашего плана действий по беспилотникам", - подчеркнул Брекельманс.
Невооруженные разведывательные дроны могут летать на большие расстояния и используются для получения данных в режиме реального времени с поля боя, сбора информации и наблюдения за действиями противника. По причинам безопасности голландская сторона не стала называть количество поставляемых беспилотников.