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Нидерланды поставят Украине беспилотники на 42,6 млн евро

Нидерланды поставят Украине беспилотники на 42,6 млн евро Нидерланды намерены поставить Украине беспилотники на сумму 42,6 млн евро.
Другие страны
19 октября 2024 г. 11:30
Нидерланды поставят Украине беспилотники на 42,6 млн евро

Нидерланды намерены поставить Украине беспилотники на сумму 42,6 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщил глава голландского оборонного ведомства Рубен Брекельманс в соцсети "X".

"Украина в настоящее время остро нуждается в современных беспилотниках, - отметил он. - Поэтому голландская компания DeltaQuad поставит Украине разведывательные беспилотники на сумму 42,6 млн евро".

"Это первая конкретная реализация нашего плана действий по беспилотникам", - подчеркнул Брекельманс.

Невооруженные разведывательные дроны могут летать на большие расстояния и используются для получения данных в режиме реального времени с поля боя, сбора информации и наблюдения за действиями противника. По причинам безопасности голландская сторона не стала называть количество поставляемых беспилотников.

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