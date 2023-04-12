О нас

Нидерланды планируют полностью прекратить импорт сжиженного газа из России

Нидерланды планируют полностью прекратить импорт сжиженного газа из России Правительство Нидерландов планирует полное прекращение импорта сжиженного природного газа из России.
Другие страны
12 апреля 2023 г. 18:22
Нидерланды планируют полностью прекратить импорт сжиженного газа из России

Правительство Нидерландов планирует полное прекращение импорта сжиженного природного газа из России.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал министр энергетики Нидерландов Роб Еттен.

По словам министра, Нидерланды прекратили подписание новых контрактов на импорт СПГ из России в этом году и сейчас работают над расторжением существующих договоров.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российских природных источников энергии, и мы уже добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти", - сказал Йеттен.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi