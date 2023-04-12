Нидерланды планируют полностью прекратить импорт сжиженного газа из России

Правительство Нидерландов планирует полное прекращение импорта сжиженного природного газа из России.

Правительство Нидерландов планирует полное прекращение импорта сжиженного природного газа из России.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал министр энергетики Нидерландов Роб Еттен.

По словам министра, Нидерланды прекратили подписание новых контрактов на импорт СПГ из России в этом году и сейчас работают над расторжением существующих договоров.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российских природных источников энергии, и мы уже добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти", - сказал Йеттен.