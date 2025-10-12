Нидерланды передали Украине еще один минный тральщик типа Alkmaar

Украина получила еще один противоминный корабль типа Alkmaar от Нидерландов, идет подготовка экипажа.

Как передает Report, об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook в воскресенье.

"Вместе с начальником Одесской ОВА Олегом Кипером имел честь встретиться с делегацией во главе с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом и главнокомандующим ВС генералом Онно Айхельсхаймом... Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже идет", - написал он.

Неижпапа выразил благодарность Нидерландам "за значительные усилия и плодотворное сотрудничество в рамках Коалиции морских возможностей Украины".

Как пишет Militarnyi, минные тральщики класса Alkmaar были разработаны совместно в интересах Бельгии, Франции и Нидерландов на основе французских тральщиков типа Circе. Эти тральщики могут не только находить и обезвреживать мины, но и быть логистическими судами для транспортировки грузов и боеприпасов.

В июне Нидерланды и Бельгия передали Украине два противоминных судна Zr.Ms Vlaardingen и BNS Narcis. Брекельманс тогда анонсировал также передачу Zr.Ms. Makkum в конце 2025 года.