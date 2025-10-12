Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Нидерланды передали Украине еще один минный тральщик типа Alkmaar

    Нидерланды передали Украине еще один минный тральщик типа Alkmaar

    Украина получила еще один противоминный корабль типа Alkmaar от Нидерландов, идет подготовка экипажа.

    Как передает Report, об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook в воскресенье.

    "Вместе с начальником Одесской ОВА Олегом Кипером имел честь встретиться с делегацией во главе с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом и главнокомандующим ВС генералом Онно Айхельсхаймом... Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже идет", - написал он.

    Неижпапа выразил благодарность Нидерландам "за значительные усилия и плодотворное сотрудничество в рамках Коалиции морских возможностей Украины".

    Как пишет Militarnyi, минные тральщики класса Alkmaar были разработаны совместно в интересах Бельгии, Франции и Нидерландов на основе французских тральщиков типа Circе. Эти тральщики могут не только находить и обезвреживать мины, но и быть логистическими судами для транспортировки грузов и боеприпасов.

    В июне Нидерланды и Бельгия передали Украине два противоминных судна Zr.Ms Vlaardingen и BNS Narcis. Брекельманс тогда анонсировал также передачу Zr.Ms. Makkum в конце 2025 года.

