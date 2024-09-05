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Нидерланды намерены создать собственный танковый батальон

Нидерланды намерены создать собственный танковый батальон В Нидерландах намерены снова создать свой полноценный танковый батальон спустя 13 лет после того, как он был упразднен в целях сокращения расходов.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 18:57
Нидерланды намерены создать собственный танковый батальон

В Нидерландах намерены снова создать свой полноценный танковый батальон спустя 13 лет после того, как он был упразднен в целях сокращения расходов.

Как передает Report, об этом объявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в соцсети X.

"Сегодня исторический день для нашей безопасности. Современные танки предлагают уникальное сочетание защиты, мобильности и огневой мощи. Именно поэтому в армии вновь появится собственный полноценный танковый батальон", - написал глава ведомства.

По данным портала Army Recognition, танковый батальон Нидерландов будет состоять из почти 50 танков Leopard 2A8, которые будут закуплены у Германии. На это предполагаются годовые расходы от 260 млн до 315 млн евро.

Ранее сообщалось, что Нидерланды более чем на 10% увеличат расходы на оборону в ближайшие годы, чтобы достичь установленного НАТО минимума в 2% расходов на оборону от ВВП.

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