Нидерландские военные столкнулись с подозрительными дронами во время учений НАТО в Польше
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 14:49
Нидерландские солдаты столкнулись с подозрительными беспилотниками во время учений в Польше.
Как передает Report со ссылкой на телеканал NOS, об этом сообщает министерство обороны страны.
Представитель ведомства заявил, что, помимо неизвестных беспилотников, были помехи в связи.
Аэромобильная бригада находилась в Польше в течение последних недель на учениях НАТО Falcon Autumn.
