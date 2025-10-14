Нидерландские военные столкнулись с подозрительными дронами во время учений НАТО в Польше

Нидерландские солдаты столкнулись с подозрительными беспилотниками во время учений в Польше.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NOS, об этом сообщает министерство обороны страны.

Представитель ведомства заявил, что, помимо неизвестных беспилотников, были помехи в связи.

Аэромобильная бригада находилась в Польше в течение последних недель на учениях НАТО Falcon Autumn.