Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Нидерландские военные столкнулись с подозрительными дронами во время учений НАТО в Польше

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 14:49
    Нидерландские военные столкнулись с подозрительными дронами во время учений НАТО в Польше

    Нидерландские солдаты столкнулись с подозрительными беспилотниками во время учений в Польше.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NOS, об этом сообщает министерство обороны страны.

    Представитель ведомства заявил, что, помимо неизвестных беспилотников, были помехи в связи.

    Аэромобильная бригада находилась в Польше в течение последних недель на учениях НАТО Falcon Autumn.

    Нидерланды НАТО БПЛА учения Польша

    Последние новости

    15:02

    В столице Индонезии официально запретят продажу собачьего и кошачьего мяса

    Другие страны
    15:00

    Вагит Алекперов проинформировал Токаева об освоении месторождений "Каламкас-Море" и "Хазар"

    Энергетика
    14:56

    ММ ратифицирует соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ

    Милли Меджлис
    14:55

    Азербайджан может присоединиться к конвенции по морским средствам навигации

    Милли Меджлис
    14:55

    В Азербайджане некоторые промкварталы будут приватизированы - ЭКСКЛЮЗИВ

    Промышленность
    14:51
    Фото

    Новым жителям села Тезебина вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:49

    Нидерландские военные столкнулись с подозрительными дронами во время учений НАТО в Польше

    Другие страны
    14:46

    Страсбургский суд обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро компенсации

    В регионе
    14:40

    Президент Мадагаскара распустил нижнюю палату парламента на фоне политического кризиса

    Другие страны
    Лента новостей