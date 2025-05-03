Нидерландская авиакомпания KLM отменяет рейсы на Boeing-787 из-за технических проблем

Нидерландская авиакомпания KLM отменила часть рейсов на лайнерах Boeing-787 из-за технических проблем, связанных с деталями, используемыми при заправке топлива.

Нидерландская авиакомпания KLM отменила часть рейсов на лайнерах Boeing-787 из-за технических проблем, связанных с деталями, используемыми при заправке топлива.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, в субботу были отменены три рейса на бортах Boeing-787 - в города Мехико, Чикаго и Портленд. Рейсы в Чикаго и Портленд отправятся 3 мая с задержкой на других бортах. Пассажиры, направляющиеся в Мехико, смогут вылететь в воскресенье. Не исключены отмены других рейсов.

Отмечается, что технические проблемы связаны с некачественным проведением обслуживания лайнеров: вместо протокола для проверки Boeing-787, была проведена процедура, предназначенная для Boeing-777.

"Хотя эта деталь [у Boeing-787] идентична той, что находится в Boeing-777, для моделей 787 применяются другие инструкции", - пояснил представитель авиакомпании. По его словам, на этом фоне в ближайшее время KLM проведет повторное техобслуживание самолетов по надлежащему протоколу.

Флот KLM состоит из 228 лайнеров, из которых 24 единицы - модели Boeing-787.