New York Times: ученые США поддержали Обаму в атомной сделке с Ираном

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Двадцать девять ведущих ученых США, включая нобелевских лауреатов, создателей ядерного оружия и бывших советников по науке Белого дома направили в субботу президенту США Бараку Обаме письмо, где позитивно оценили сделку с Ираном, назвав ее инновационной и жесткой, пишет газета The New York Times, которой удалось ознакомиться с этим письмом, информирует РИА Новости.

"Письмо ряда ученых из числа наиболее компетентных специалистов в области ядерного оружия и контроля за его нераспространением позволит господину Обаме пролоббировать в Конгрессе, а также в глазах американской общественности и союзников США эту сделку", — пишет газета.

Письмо с выводами на двух страницах может дать аргументы Белому дому ответить на претензии сенаторов. В частности, сенатору Нью-Йорка Чаку Шумеру — демократу и наиболее влиятельному представителю еврейской диаспоры в Конгрессе. Он заявил ранее, что будет возражать против сделки.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Соглашение будет рассмотрено в конгрессе.