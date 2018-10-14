Невесту пропавшего саудовского журналиста пригласили в Белый дом

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с невестой пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как передает Report, об этом Дональд Трамп заявил в ходе встречи с освобождённым в Турции священником Эндрю Брансоном.

"Мы пригласили его невесту в Овальный кабинет", — сообщил глава Белого дома.

Президент также признался, что не питает надежд на благополучный исход поисков саудовского журналиста.

"Выглядит нехорошо", — сказал Трамп.