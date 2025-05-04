Neuralink планирует вживить возвращающий зрение чип в мозг человека за год

Куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) и основатель SpaceX Илон Маск рассчитывает, что принадлежащая ему компания Neuralink в течение следующего года вживит в мозг человека чип, возвращающий зрение.

Куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) и основатель SpaceX Илон Маск рассчитывает, что принадлежащая ему компания Neuralink в течение следующего года вживит в мозг человека чип, возвращающий зрение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Fox News .

"Существует устройство от Neuralink под названием Blindsight, которое наделяет зрением слепых людей, даже незрячих с рождения. Оно будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга. Я рассчитываю, что мы сможем вживить человеку первый имплант Blindsight позднее в этом году. Я вполне уверен, что мы сможем сделать это в течение следующих 12 месяцев", - сказал он.

Кроме того, бизнесмен рассчитывает, что в будущем разработки Neuralink будут помогать вновь начать ходить людям с повреждениями позвоночника.