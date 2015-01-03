Неуправляемое судно с 450 мигрантами отбуксировано в итальянский порт

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Исландский патрульный корабль отбуксировал неуправляемое судно с 450 незаконными мигрантами на борту, дрейфовавшее в водах Средиземного моря у берегов Италии, в порт города Корильяно-Калабро, говорится в сообщении службы береговой охраны.

По данным ведомства, судно Ezadeen под флагом Сьерра-Леоне вошло в городской порт примерно в 23 часа по местному времени (01.00 мск). Как заявил коммандер Филиппо Марини (FilippoMarini), судно было взято на буксир исландским кораблем, который находится в регионе в рамках совместной миссии с Frontex — пограничной службой ЕС, передает Report со ссылкой на телерадиокорпорацию Би-би-си.

Ранее сообщалось, что исландские моряки не могли пришвартоваться к судну из-за плохих погодных условий.

Как отметил представитель береговой охраны, среди мигрантов на борту также находились женщины и дети. По его данным, 70-метровое судно отчалило от турецкого порта.

Сообщение о неуправляемом судне с 450 незаконными мигрантами на борту у берегов Италии стали поступать в ночь на пятницу. Сигнал о бедствии смог передать по судовому радио один из пассажиров. Впоследствии три сотрудника береговой охраны Италии, прибывшие к месту случившегося на вертолете, взяли судно под контроль.