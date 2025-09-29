Netblocks зафиксировал в Афганистане полное отключение интернета
Интернет-соединение по всему Афганистану полностью пропало.
Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти "Талибана" предпринимают шаги по соблюдению нравственности", - говорится в сообщении.
Как отмечается в публикации, в настоящее время также нарушена работа телефонной связи.
Ранее афганские СМИ сообщали, что верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить использование проводного интернета в ряде регионов для "предотвращения аморального поведения". По словам чиновников, это решение осложнило работу государственных служб.
