Нетаньяху заявил о прогрессе на переговорах по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о "некотором прогрессе" на переговорах по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о "некотором прогрессе" на переговорах по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава израильского кабмина заявил в ходе выступления с трибуны Кнессета (парламент).

"Я хотел бы с осторожностью заявить, что на переговорах есть некоторый прогресс. Я не знаю, сколько времени это займет", - сказал Нетаньяху.

Премьер отметил, что прогресс обусловлен тремя причинами, в числе которых он назвал ликвидацию главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара, удары по ливанскому движению "Хезболлах", а также военное давление на ХАМАС в секторе Газа.

"Мы продолжим действовать без передышки, пока не вернем всех заложников домой", - резюмировал Нетаньяху, чье выступление с парламентской трибуны транслировала канцелярия премьера.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.