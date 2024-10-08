Нетаньяху заявил о ликвидации двух преемников убитого лидера "Хезболлах"

Израильские военные ликвидировали в Ливане уже двух преемников убитого ранее генерального секретаря организации "Хезболлах" Хасана Насруллы.

Израильские военные ликвидировали в Ливане уже двух преемников убитого ранее генерального секретаря организации "Хезболлах" Хасана Насруллы.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к ливанскому народу, которое распространила канцелярия главы правительства.

"Мы ослабили возможности "Хезболлах", уничтожили тысячи террористов, включая самого Насруллу, его преемника и преемника его преемника. Сегодня "Хезболлах" слабее, чем была в течение многих лет", - сказал он.

Несколькими часами ранее министр обороны Израиля Йоав Галант назвал "Хезболлах" организацией без лидера, заявив о высокой вероятности того, что сменщик Насруллы, которым считался глава исполнительного совета "Хезболлах" Хашем Сафи ад-Дин, вероятно, тоже ликвидирован. По его версии, из-за этого в организации некому принимать решения, некому действовать.

Ранее телеканал Al Arabiya передал со ссылкой на источники, что Хашем Сафи ад-Дин, считающийся основным претендентом на пост генерального секретаря "Хезболлах", погиб 3 октября при израильской атаке на юг Бейрута.