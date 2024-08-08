Нетаньяху заявил, что убийства лидеров ХАМАС увеличили шансы на мирную сделку

Вероятность заключения соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об установлении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников не только не сошла на нет, но даже возросла после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и

Вероятность заключения соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об установлении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников не только не сошла на нет, но даже возросла после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла "Хезболлах" Фуада Шокра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью журналу Time.

По его словам, теперь отсутствуют "радикальные элементы", которые препятствовали сделке.

"Да, полагаю, что так, - ответил он на вопрос журналиста о том, остались ли шансы на заключение сделки после гибели Шокра и Хании. - На самом деле я думаю, вероятность этого возросла, так как некоторые радикальные элементы, которые выступали против сделки, уже больше не с нами".

Вместе с тем Нетаньяху отказался каким-либо образом комментировать причастность Израиля к гибели главы политбюро ХАМАС.