Нетаньяху заявил, что Израиль соблюдает прекращение огня в Ливане

Израиль сохраняет приверженность соглашению о прекращении огня в Ливане и пристально следит за развитием событий в соседней Сирии.

Израиль сохраняет приверженность соглашению о прекращении огня в Ливане и пристально следит за развитием событий в соседней Сирии.

Как передает Report , об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время визита на военную базу Тель-ха-Шомер в пригороде Тель-Авива, где он вместе с министром обороны Исраэлем Кацем пообщался с новобранцами.

"Мы постоянно следим за тем, что происходит в Сирии, и очень строго соблюдаем соглашение о прекращении огня в Ливане. Каждое его нарушение влечет за собой жесткую реакцию со стороны Армии обороны Израиля", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.

Соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября. Президент США Джо Байден объявил, что договоренности между еврейским государством и "Хезболлах" предусматривают восстановление армией и силами госбезопасности Ливана контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.