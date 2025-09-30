Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на большей части территории Газы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит оставаться на большей части территории Газы в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом он сообщил в видеообращении, подводя итоги визита в США.

"Это был исторический визит. Мы поменялись ролями и изолировали ХАМАС. Теперь весь мир, включая арабский и мусульманский, давит на ХАМАС, чтобы тот принял условия, которые мы выдвинули вместе с президентом Трампом: освободить всех заложников и вернуть тела погибших. В то же время ЦАХАЛ остается на большей части территории", - сказал Нетаньяху.

Отвечая на вопрос о возможном согласии Израиля на создание палестинского государства, премьер заявил: "Абсолютно нет, и это не прописано в соглашении. Мы решительно против создания палестинского государства. Президент Трамп также говорил об этом; он сказал, что понимает нашу позицию. Такой шаг стал бы огромной наградой за террор и угрозой для Израиля. И, конечно, мы на это не пойдем".