    Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на большей части территории Газы

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 13:34
    Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на большей части территории Газы

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит оставаться на большей части территории Газы в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом он сообщил в видеообращении, подводя итоги визита в США.

    "Это был исторический визит. Мы поменялись ролями и изолировали ХАМАС. Теперь весь мир, включая арабский и мусульманский, давит на ХАМАС, чтобы тот принял условия, которые мы выдвинули вместе с президентом Трампом: освободить всех заложников и вернуть тела погибших. В то же время ЦАХАЛ остается на большей части территории", - сказал Нетаньяху.

    Отвечая на вопрос о возможном согласии Израиля на создание палестинского государства, премьер заявил: "Абсолютно нет, и это не прописано в соглашении. Мы решительно против создания палестинского государства. Президент Трамп также говорил об этом; он сказал, что понимает нашу позицию. Такой шаг стал бы огромной наградой за террор и угрозой для Израиля. И, конечно, мы на это не пойдем".

