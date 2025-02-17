Нетаньяху выступил за право выбора жителей Газы покинуть анклав

Палестинцы, проживающие в секторе Газа, должны получить возможность добровольно покинуть территорию анклава, если сделают такой выбор.

Палестинцы, проживающие в секторе Газа, должны получить возможность добровольно покинуть территорию анклава, если сделают такой выбор.

Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции лидеров американских еврейских организаций в Иерусалиме.

"Почему бы не дать жителям Газы выбор? Пусть уезжают", - сказал он.

По словам главы правительства, за последние два года из Газы уехали 100 тысяч жителей.

"Богатые могут уехать, но если остальные тоже хотят уехать - пусть уезжают. Мы хотим дать им возможность добраться до безопасной зоны. Если люди желают эмигрировать, это их выбор", - добавил Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира.