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Нетаньяху: В ударах по Сирии задействованы все силы Израиля

Нетаньяху: В ударах по Сирии задействованы все силы Израиля Израильский премьер-министр Нетаньяху обратился к друзской общине: "Не пересекайте границу"
Другие страны
16 июля 2025 г. 17:32
Нетаньяху: В ударах по Сирии задействованы все силы Израиля

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху выступил с экстренным обращением к друзам Израиля на фоне обострения ситуации в сирийской Эс-Сувейде и на юго-западе Сирии.

Как сообщает Report об этом Нетаньяху заявил в своем соцсети Х .

"Дорогие соотечественники-друзы, граждане Израиля, ситуация в Эс-Сувейде на юго-западе Сирии очень серьезная. ЦАХАЛ действует, ВВС действуют, другие силы также задействованы. Мы работаем над спасением наших братьев-друзов и уничтожением банд режима", - заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что пересечение границы с Сирией в нынешних условиях крайне опасно: "Вы подвергаете свои жизни риску. Поэтому я прошу вас - возвращайтесь в свои дома, позвольте ЦАХАЛу действовать".

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Версия на английском языке Netanyahu implores Israeli Druze not to cross into Syria
Версия на азербайджанском языке Netanyahu: Suriyaya zərbələrdə İsrailin bütün qüvvələri iştirak edir

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