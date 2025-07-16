Нетаньяху: В ударах по Сирии задействованы все силы Израиля

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху выступил с экстренным обращением к друзам Израиля на фоне обострения ситуации в сирийской Эс-Сувейде и на юго-западе Сирии.
Как сообщает Report об этом Нетаньяху заявил в своем соцсети Х .
"Дорогие соотечественники-друзы, граждане Израиля, ситуация в Эс-Сувейде на юго-западе Сирии очень серьезная. ЦАХАЛ действует, ВВС действуют, другие силы также задействованы. Мы работаем над спасением наших братьев-друзов и уничтожением банд режима", - заявил Нетаньяху.
Он подчеркнул, что пересечение границы с Сирией в нынешних условиях крайне опасно: "Вы подвергаете свои жизни риску. Поэтому я прошу вас - возвращайтесь в свои дома, позвольте ЦАХАЛу действовать".