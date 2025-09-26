Нетаньяху с трибуны ГА ООН призвал немедленно возобновить санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН призвал мировое сообщество немедленно возобновить санкции против Ирана.

Как сообщает Report, Нетаньяху также заявил, что Израиль одержал самую большую победу в своей истории, полностью сокрушив ядерный потенциал Ирана.

"Иран активно разрабатывал программу ядерного оружия и баллистических ракет. Эта программа была нацелена не только на разрушение Израиля, она угрожала и США", - считает Нетаньяху.

По его словам, еще год назад сотни террористов и ракет атаковали Израиль из сектора Газа, Ливана, и даже Сирии. "Кровавый диктатор Башар Асад, которого поддерживали иранские силы, также пытался напасть на нашу страну. Хуситы в Йемене затрудняли судоходство на Красном море. Мы устранили сети хуситов, ХАМАС, нанесли сокрушительный удар по "Хезболле", убили их лидеров и лишили оружия. Только в инциденте с пейджерами были ликвидированы тысячи террористов. И самое главное, что мы сделали за последние годы, - полностью ликвидировали программу ядерного оружия и баллистических ракет Ирана", - сказал политик.

По словам Нетаньяху, добиться этого удалось в частности в результате 12-дневной войны, в ходе которой были убиты ведущие ученые-ядерщики Ирана.

"Мы взяли под контроль небо над Тегераном за счет своих и американских пилотов, которые бомбили объекты обогащения урана. Я благодарю президента Трампа за его решительные и смелые действия. Президент Трамп и я обещали предотвратить разработку ядерного оружия в Иране и мы выполнили это обещание – сняли экзистенциональную угрозу Израилю и современную угрозу всему цивилизованному миру. Мы не должны позволить Ирану восстановить свои ядерные потенциалы. Запасы обогащенного урана в Иране должны быть уничтожены. И завтра мы должны восстановить санкции СБ ООН против Ирана", - добавил Нетаньяху.