Нетаньяху решил не ехать на инаугурацию Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа 20 января в США.
Как передает Report, об этом сообщила газета Times of Israel.
"Нетаньяху отказался от предыдущего плана и пропустит инаугурацию Трампа", - сообщили в канцелярии премьера.
Издание не уточняет по какой причине премьер решил изменить свои планы и пропустить церемонию вступления в должность нового президента США.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху, несмотря на перенесенную операцию по удалению простаты, приедет на инаугурацию Трампа.