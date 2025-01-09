Нетаньяху решил не ехать на инаугурацию Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа 20 января в США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа 20 января в США.

Как передает Report, об этом сообщила газета Times of Israel.

"Нетаньяху отказался от предыдущего плана и пропустит инаугурацию Трампа", - сообщили в канцелярии премьера.

Издание не уточняет по какой причине премьер решил изменить свои планы и пропустить церемонию вступления в должность нового президента США.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху, несмотря на перенесенную операцию по удалению простаты, приедет на инаугурацию Трампа.